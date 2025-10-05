Львів перебуває під наймасовішим ударом – немає світла, не ходить транспорт, над містом дим

Пожежі та стовпи диму після ворожих обстрілів, мешканців просять залишатися в безпеці.

Унаслідок масштабного російського обстрілу в кількох районах Львова частково зникла електроенергія, а громадський транспорт призупинив роботу, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі», – зазначив мер. За його словами, через масовану ворожу атаку міський транспорт тимчасово не виїжджає на маршрути.

Львів зазнав найпотужнішого удару за весь період війни. Після обстрілів у місті спалахнули кілька великих пожеж, над якими видно стовпи чорного диму. Садовий уточнив, що наразі немає підтверджених даних про небезпечні викиди, але закликав мешканців закрити вікна та залишатися в безпечних місцях.

«Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – додав він.

