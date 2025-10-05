Жителей Сумщины успокоили: графики отключения электроэнергии не вводились

АО «Сумыоблэнерго» назвало сообщение о графиках фейком и призвало следить за официальными источниками.

В сети распространялись ложные сообщения о якобы введении графиков отключения электроэнергии в Сумской области, однако АО «Сумыоблэнерго» опровергло эту информацию, назвав ее фейком.

По данным «Сумыоблэнерго», псевдоинформационные ресурсы распространяют недостоверные данные, которые играют на руку врагу, вызывая негативные настроения среди жителей Сумщины. На данный момент НЭК «Укрэнерго» не направляло указаний или предупреждений о введении графиков отключения электроэнергии в регионе. В Сумской области не действуют ни почасовые, ни аварийные графики отключений. Однако возможны локальные плановые или аварийные отключения электроэнергии, вызванные обстрелами, запланированными ремонтными работами, непогодой или технологическими причинами.

Информацию о плановых отключениях, связанных с ремонтом сетей, можно проверить на официальных ресурсах компании.

