Жителів Сумщини заспокоїли: графіки відключення електроенергії не запроваджувалися

АТ «Сумиобленерго» назвало повідомлення про графіки фейком і закликало стежити за офіційними джерелами.

В мережі поширювалися неправдиві повідомлення про нібито запровадження графіків відключення електроенергії в Сумській області, однак АТ «Сумиобленерго» спростувало цю інформацію, назвавши її фейком.

За даними «Сумиобленерго», псевдоінформаційні ресурси розповсюджують недостовірні дані, які грають на руку ворогу, викликаючи негативні настрої серед жителів Сумщини. Наразі НЕК «Укренерго» не надсилало вказівок чи попереджень про запровадження графіків відключення електроенергії в регіоні. У Сумській області не діють ані погодинні, ані аварійні графіки відключень. Проте можливі локальні планові чи аварійні знеструмлення, спричинені обстрілами, запланованими ремонтними роботами, негодою чи технологічними причинами.

Інформацію про планові відключення, пов’язані з ремонтом мереж, можна перевірити на офіційних ресурсах компанії.

