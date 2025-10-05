Практика судов
10:06, 5 октября 2025
5 октября в Украине отмечают День территориальной обороны.
Министр обороны Шмыгаль и Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравили бойцов с Днем территориальной обороны
Фото из открытых источников
5 октября в Украине отмечают День территориальной обороны, введенный Указом Президента Украины № 417/2020 от 30 сентября 2020 года. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравили бойцов ТрО с их праздником.

«Поздравляю с Днем территориальной обороны! Сегодня мы чествуем мужественных украинцев, которые в самый решающий момент украинской истории взяли оружие в руки и встали на защиту Украины. С первых дней полномасштабной войны воины ТрО проявили лучшие черты украинского характера – смелость, преданность и стойкость. Уважаемые воины! Сегодня Украина благодарит вас за ваш важный вклад в защиту нашего народа и нашего общего дома. За ваши ежедневные подвиги! Вечная память воинам ТрО, отдавших свою жизнь за свободу Украины и украинцев. Слава каждому, кто защищает Украину! Слава Украине!», – отметил Денис Шмыгаль.

«Боевые побратимы и посестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины! Силы ТрО - одно из самых молодых, но уже хорошо закаленных формирований в составе Вооруженных Сил Украины. Их эффективность доказана в самых ожесточенных боях с врагом. В первые часы полномасштабного вторжения   тысячи добровольцев вступили в ряды территориальной обороны, чтобы защитить каждый город, каждое село, каждый дом. В боях за Украину закалялась сила и мощь Сил территориальной обороны. В состав ТрО входят не только пехотные подразделения, но и механизированные части, аэроразведка, минометные расчеты и другие боевые элементы. Сегодня Силы территориальной обороны — это мощная боевая составляющая, которая в составе Сил обороны, в ожесточенных боях с российским оккупантом, шаг за шагом приближает справедливый мир для Украины. Склоняем головы перед памятью каждого воина территориальной обороны — солдата, сержанта, офицера — которые отдали жизнь за свободу Украины. Вечная слава и честь Героям! Уважаемые воины территориальной обороны! Желаю вам несокрушимой веры, твердости в бою и неисчерпаемой силы в борьбе за Украину. Слава воинам территориальной обороны! Слава Украине! Героям слава!», — поздравил Александр Сырский.

