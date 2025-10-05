Мінстр оборони Шмигаль та Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітали бійців з Днем територіальної оборони

5 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони.

5 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони, запроваджений Указом Президента України № 417/2020 від 30 вересня 2020 року. Міністр оборони України Денис Шмигаль та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітали бійців ТрО з їхнім святом.

«Вітаю з Днем територіальної оборони! Сьогодні ми відзначаємо мужніх українців, які у найбільш вирішальний момент української історії взяли зброю до рук та стали на захист України. З перших днів повномасштабної війни воїни ТрО проявили найкращі риси українського характеру – сміливість, відданість і стійкість. Шановні воїни! Сьогодні Україна дякує вам за ваш важливий внесок у захист нашого народу й нашого спільного дому. За ваші щоденні подвиги! Вічна пам’ять воїнам ТрО, які віддали своє життя за свободу України та українців. Слава кожному, хто боронить Україну! Слава Україні!», – зазначив Денис Шмигаль.

«Бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України! Сили ТрО - одне з наймолодших, але вже добре загартованих формувань у складі Збройних Сил України. Їхню ефективність доведено у найзапекліших боях з ворогом. У перші години повномасштабного вторгнення тисячі добровольців стали до лав тероборони, щоб захистити кожне місто, кожне село, кожен дім. У боях за Україну гартувалася сила й міць Сил територіальної оборони. До складу ТрО входять не лише піхотні підрозділи, а й механізовані частини, аеророзвідка, мінометні розрахунки та інші бойові елементи. Сьогодні Сили територіальної оборони — це потужна бойова складова, яка у складі Сил оборони, у запеклих боях з російським окупантом, крок за кроком наближає справедливий мир для України. Схиляємо голови перед пам’яттю кожного воїна територіальної оборони - солдата, сержанта, офіцера - які віддали життя за свободу України. Вічна слава й шана Героям! Шановні воїни територіальної оборони! Бажаю вам незламної віри, твердості у бою та невичерпної сили в боротьбі за Україну. Слава воїнам територіальної оборони! Слава Україні! Героям слава!», – привітав Олександр Сирський.

