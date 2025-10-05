Марсианские пейзажи в Одесской области – что это и есть ли угроза

Жара превратила Тузловские лиманы в «марсианские пейзажи».

Фото: Ivan Rusev

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области из-за аномально жаркого лета 2025 года образовались «рассолы», которые благодаря водорослям и бактериям напоминают «марсианские пейзажи». Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, из-за высокой температуры естественным путем закрылись две прорвы, соединяющие Черное море с Тузловскими лиманами, расположенными в одноименном заповеднике. Кроме того, вода из Дуная не поступает в лиманы из-за низкого уровня реки, наблюдаемого в течение последних десятилетий. Как следствие, некоторые лиманы высохли, а на их поверхности образовалась соль.

«На заповедных озерах Ювеналия Зайцева рядом с песчаной пересыпью заповедной зоны в нацпарке сформировалась невероятная картина, которая раскрашена специальными водорослями и бактериями», — пояснил Русев.

Ученый отметил, что различные оттенки соли обусловлены микроэлементами, такими как магний, калий и кальций. Чем темнее цвет соли, тем выше концентрация минералов и примесей, включая тяжелые металлы, которые попадают в водоемы из-за загрязнения.

Цвет лиманов со средней и высокой соленостью меняют галобактерии — галофильные археи, которые придают воде розовые, красные и оранжевые оттенки.

«Это особенно заметно там, где интенсивно испаряется вода. Самый соленый рассол, или рассольник, получается насыщенно-красным, потому что галобактерии берут верх, и гиперсолевой рассол вызывает образование красного пигмента в протоплазме водорослей Dunaliella», — уточнил Русев.

Поскольку сейчас начались дожди, цвета озер в заповеднике будут постепенно меняться.

