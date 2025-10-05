Практика судів
Марсіансікі пейзажі на Одещині – що це та чи є загроза

15:59, 5 жовтня 2025
Спека перетворила Тузлівські лимани на «марсіанські пейзажі».
Марсіансікі пейзажі на Одещині – що це та чи є загроза
Фото: Ivan Rusev
У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області через аномально спекотне літо 2025 року утворилися «розсоли», які завдяки водоростям і бактеріям нагадують «марсіанські пейзажі». Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, через високу температуру природним шляхом закрилися дві прорви, що з’єднують Чорне море з Тузлівськими лиманами, розташованими в однойменному заповіднику. Крім того, вода з Дунаю не надходить до лиманів через низький рівень річки, що спостерігається протягом останніх десятиліть. Як наслідок, деякі лимани висохли, а на їхній поверхні утворилася сіль.

«На заповідних озерах Ювеналія Зайцева  поруч з піщаним пересипом заповідної зони у нацпарку сформувалась неймовірна картина, яка розмальована спеціальними водоростями та бактеріями», — пояснив Русєв.

Вчений зазначив, що різні відтінки солі зумовлені мікроелементами, такими як магній, калій і кальцій. Чим темніший колір солі, тим вища концентрація мінералів і домішок, включно з важкими металами, які потрапляють у водойми через забруднення.

Колір лиманів із середньою та високою солоністю змінюють галобактерії — галофільні археї, які надають воді рожеві, червоні та оранжеві відтінки.

«Це особливо помітно там де інтенсивно випарюється вода. Найсолоніший розсіл, або розсольник, виходить насичено-червоним, тому що Галобактерії беруть верх, і гіперсольовий розсіл викликає утворення червоного пігменту в протоплазмі водоростей Dunaliella», — уточнив Русєв.

Оскільки зараз почалися дощі кольори озер у заповіднику поступово змінюватимуться.

Одеса вода

