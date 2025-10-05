В Винницкой области будут судить мужчину, который хранил дома противотанковый гранатомет и взрывчатку

Мужчина, который незаконно хранил в гараже гранатомет, боевые гранаты, тротиловые шашки и патроны, теперь предстанет перед судом.

В Гайсинском районе правоохранители разоблачили местного жителя, который незаконно хранил в своем гараже боевое оружие и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ без разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В ходе следствия установлено, что житель Гайсинской громады держал в своем гараже:

ручной противотанковый гранатомет РПГ-26;

две боевые гранаты;

три тротиловые шашки общей массой 1 кг;

95 боевых патронов к огнестрельному оружию.

За такое правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

