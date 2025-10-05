На Вінниччині судитимуть чоловіка, який зберігав удома протитанковий гранатомет і вибухівку

Чоловік, який незаконно зберігав у гаражі гранатомет, бойові гранати, тротилові шашки та патрони, тепер постане перед судом.

У Гайсинському районі правоохоронці викрили місцевого жителя, який незаконно зберігав у своєму гаражі бойову зброю та вибухові речовини. Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин без дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Під час слідства встановлено, що житель Гайсинської громади тримав у своєму гаражі:

ручний протитанковий гранатомет РПГ-26;

дві бойові гранати;

три тротилові шашки загальною вагою 1 кг;

95 бойових патронів до вогнепальної зброї.

За таке правопорушення законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 7 років.

