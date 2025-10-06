Практика судов
  1. В Украине

За 8 месяцев количество дел о рейдерстве уменьшилось на треть

21:10, 6 октября 2025
Большинство производств связаны с подделкой документов.
За 8 месяцев количество дел о рейдерстве уменьшилось на треть
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Генпрокуратуры, за первые 8 месяцев 2025 года в Украине зафиксировано 168 уголовных производств по рейдерству, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Подавляющее большинство дел — 80% — касаются подделки документов. В то же время Офис противодействия рейдерству рассмотрел 830 жалоб за этот период, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

В этом году открыто 168 уголовных производств о рейдерстве, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2024 году ежемесячно в среднем регистрировалось 33 дела, то в 2025 году — только 21. В целом за последние четыре года количество таких дел уменьшилось в 3,4 раза. Об этом сообщает Опендатабот.

Наиболее распространенным нарушением является подделка документов (ст. 205-1 УК), что составляет 134 дела, или 80% от общего количества. Подозрение объявлено в 62 случаях (менее половины), а в суд направлено только 53 дела (40%).

По статье о противодействии хозяйственной деятельности (ст. 206 УК) зарегистрировано 23 производства, что на 42% меньше, чем в прошлом году. Ни одного подозрения по этим делам не вручено, и ни одно не дошло до суда.

Еще меньше — 11 производств — открыто за противоправное завладение имуществом предприятия (ст. 206-2 УК), что более чем в два раза ниже показателя прошлого года. Подозрение объявлено только в одном случае, а в суд не попало ни одно дело.

Офис по противодействию рейдерству за этот период рассмотрел 830 жалоб, что на 40% меньше, чем в 2024 году. Из них 676 (81%) касались недвижимости, а 154 — бизнеса. Жалобы на незаконное завладение недвижимостью уменьшились на 43%, тогда как в отношении бизнеса — на 15%.

Если в 2024 году большинство жалоб поступало от бизнеса, то в 2025 году половина обращений (411) была от физических лиц. Компании подали 232 жалобы (28%), органы местного самоуправления — 162 (20%), остальные обращения подали государственные органы и субъекты регистрации.

Из 830 жалоб 818 рассматривались коллегиально: 247 (30%) были удовлетворены, 243 (30%) отклонены, а 328 (40%) остались без рассмотрения. Кроме того, 10 жалоб в отношении бизнеса и 2 в отношении недвижимости были удовлетворены единоличными решениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

документы рейдерство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва