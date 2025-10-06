За 8 месяцев количество дел о рейдерстве уменьшилось на треть

Большинство производств связаны с подделкой документов.

По данным Генпрокуратуры, за первые 8 месяцев 2025 года в Украине зафиксировано 168 уголовных производств по рейдерству, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Подавляющее большинство дел — 80% — касаются подделки документов. В то же время Офис противодействия рейдерству рассмотрел 830 жалоб за этот период, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

В этом году открыто 168 уголовных производств о рейдерстве, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2024 году ежемесячно в среднем регистрировалось 33 дела, то в 2025 году — только 21. В целом за последние четыре года количество таких дел уменьшилось в 3,4 раза. Об этом сообщает Опендатабот.

Наиболее распространенным нарушением является подделка документов (ст. 205-1 УК), что составляет 134 дела, или 80% от общего количества. Подозрение объявлено в 62 случаях (менее половины), а в суд направлено только 53 дела (40%).

По статье о противодействии хозяйственной деятельности (ст. 206 УК) зарегистрировано 23 производства, что на 42% меньше, чем в прошлом году. Ни одного подозрения по этим делам не вручено, и ни одно не дошло до суда.

Еще меньше — 11 производств — открыто за противоправное завладение имуществом предприятия (ст. 206-2 УК), что более чем в два раза ниже показателя прошлого года. Подозрение объявлено только в одном случае, а в суд не попало ни одно дело.

Офис по противодействию рейдерству за этот период рассмотрел 830 жалоб, что на 40% меньше, чем в 2024 году. Из них 676 (81%) касались недвижимости, а 154 — бизнеса. Жалобы на незаконное завладение недвижимостью уменьшились на 43%, тогда как в отношении бизнеса — на 15%.

Если в 2024 году большинство жалоб поступало от бизнеса, то в 2025 году половина обращений (411) была от физических лиц. Компании подали 232 жалобы (28%), органы местного самоуправления — 162 (20%), остальные обращения подали государственные органы и субъекты регистрации.

Из 830 жалоб 818 рассматривались коллегиально: 247 (30%) были удовлетворены, 243 (30%) отклонены, а 328 (40%) остались без рассмотрения. Кроме того, 10 жалоб в отношении бизнеса и 2 в отношении недвижимости были удовлетворены единоличными решениями.

