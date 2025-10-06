За 8 місяців кількість справ про рейдерство зменшилася на третину

Більшість проваджень пов’язані з підробкою документів.

За даними Генпрокуратури, за перші 8 місяців 2025 року в Україні зафіксовано 168 кримінальних проваджень щодо рейдерства, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Переважна більшість справ — 80% — стосуються підробки документів. Водночас Офіс протидії рейдерству розглянув 830 скарг за цей період, що на 40% менше, ніж торік.

Цьогоріч відкрито 168 кримінальних проваджень про рейдерство, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо у 2024 році щомісяця в середньому реєстрували 33 справи, то у 2025 році — лише 21. Загалом за останні чотири роки кількість таких справ зменшилася в 3,4 раза. Про це повідомляє Опендатабот.

Найпоширенішим порушенням є підробка документів (ст. 205-1 ККУ), що становить 134 справи, або 80% від загальної кількості. Підозру оголошено у 62 випадках (менше половини), а до суду направлено лише 53 справи (40%).

За статтею про протидію господарській діяльності (ст. 206 ККУ) зареєстровано 23 провадження, що на 42% менше, ніж торік. Жодної підозри у цих справах не вручено, і жодна не дійшла до суду.

Ще менше — 11 проваджень — відкрито за протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ), що більш ніж удвічі нижче показника минулого року. Підозру оголошено лише в одному випадку, а до суду не потрапила жодна справа.

Офіс протидії рейдерству за цей період розглянув 830 скарг, що на 40% менше, ніж у 2024 році. З них 676 (81%) стосувалися нерухомості, а 154 — бізнесу. Скарги на незаконне заволодіння нерухомістю зменшилися на 43%, тоді як щодо бізнесу — на 15%.

Якщо у 2024 році більшість скарг надходила від бізнесу, то у 2025 році половина звернень (411) була від фізичних осіб. Компанії подали 232 скарги (28%), органи місцевого самоврядування — 162 (20%), решту звернень подали державні органи та суб’єкти реєстрації.

Із 830 скарг 818 розглядалися колегіально: 247 (30%) було задоволено, 243 (30%) відхилено, а 328 (40%) залишилися без розгляду. Крім того, 10 скарг щодо бізнесу та 2 щодо нерухомості були задоволені одноособовими рішеннями.

