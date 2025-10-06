Практика судов
Ракеты и дроны РФ содержат детали из США, Великобритании и Германии – Зеленский

12:38, 6 октября 2025
Более 100 тысяч иностранных деталей обнаружено в вооружении, использованном Россией против Украины.
549 ракет и дронов, которые Россия выпустила по Украине в ночь на 5 октября, содержали более 100 тысяч компонентов, изготовленных компаниями из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон — это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией. Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там якобы не знает, как остановить поставки критических компонентов», — подчеркнул Президент.

Во время атаки Россия использовала 496 ударных дронов, в частности около 250 «шахидов», а также 53 ракеты: 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», 42 крылатые ракеты Х-101/«Искандер-К» и 9 крылатых ракет «Калибр». Всего в этих средствах поражения обнаружено 102 785 компонентов иностранного производства. В дронах было использовано примерно 100 688 иностранных деталей, в «искандерах» — около 1500, в «кинжалах» — 192, а в «калибрах» — 405 компонентов.

В частности, компании из США производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов типа «Шахед» («Герань»), матрицы для этих беспилотников и ракет «Кинжал», аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет. В Швейцарии производят микроконтроллеры для российских БПЛА, в Великобритании — микрокомпьютеры для управления полетом дронов, в Японии — оптоизоляторы для крылатых ракет, в Германии — коммутационные разъемы, в Нидерландах — процессоры, в Республике Корея — сервоприводы и подшипники. Больше всего разнообразной микроэлектроники — не менее 50 единиц в каждом «шахеде» — поставляется из Китая и Тайваня. Все данные о компаниях и компонентах переданы партнерам, которые знают, на что необходимо реагировать.

Зеленский отметил, что поставки осуществляются через схемы, охватывающие несколько стран, и подчеркнул необходимость их прекращения. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов «Группы семи».

Глава государства подчеркнул, что Украина передала партнерам предложения по ограничению таких схем поставок и ожидает соответствующих решений. Кроме того, Украина готовит новые санкции против тех, кто способствует России и ее войне.

