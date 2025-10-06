Практика судів
Ракети та дрони РФ містять деталі з США, Британії та Німеччини – Зеленський

12:38, 6 жовтня 2025
Понад 100 тисяч іноземних деталей виявлено в озброєнні, використаному Росією проти України.
Ракети та дрони РФ містять деталі з США, Британії та Німеччини – Зеленський
549 ракет і дронів, які випустила Росія по Україні в ніч на 5 жовтня, містили понад 100 тисяч компонентів, виготовлених компаніями зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів», — підкреслив Президент.

Під час атаки Росія використала 496 ударних дронів, зокрема близько 250 «шахедів», а також 53 ракети: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 42 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» і 9 крилатих ракет «Калібр». Загалом у цих засобах ураження виявлено 102 785 компонентів іноземного виробництва. У дронах було використано приблизно 100 688 іноземних деталей, в «іскандерах» — близько 1500, у «кинджалах» — 192, а в «калібрах» — 405 компонентів.

Зокрема, компанії зі США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу «Шахед» («Герань»), матриці для цих безпілотників і ракет «Кинджал», аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. У Швейцарії виробляють мікроконтролери для російських БпЛА, у Великій Британії — мікрокомп’ютери для керування польотом дронів, у Японії — оптоізолятори для крилатих ракет, у Німеччині — комутаційні роз’єми, у Нідерландах — процесори, у Республіці Корея — сервоприводи та підшипники. Найбільше різноманітної мікроелектроніки — щонайменше 50 одиниць у кожному «шахеді» — постачається з Китаю та Тайваню. Усі дані щодо компаній і компонентів передані партнерам, які знають, на що необхідно реагувати.

Зеленський зазначив, що постачання здійснюються через схеми, які охоплюють кілька країн, і наголосив на необхідності їх припинення. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів «Групи семи».

Глава держави підкреслив, що Україна передала партнерам пропозиції щодо обмеження таких схем постачання, і очікує на відповідні рішення. Крім того, Україна готує нові санкції проти тих, хто сприяє Росії та її війні.

