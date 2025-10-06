На Львовщине отец оформил для сына инвалидность для его выезда за границу

Следствие установило злоупотребление с участием медсестры и председателя врачебной комиссии.

На Львовщине житель Самборского района организовал незаконный выезд своего военнообязанного сына за границу, оформив для него фиктивную инвалидность. Об этом сообщили в ГПСУ.

По данным следствия, мужчина заплатил 3200 долларов США медицинской сестре одного из медицинских учреждений района. Из этой суммы 900 долларов она передала председателю врачебной консультативной комиссии.

Отцу предъявлено подозрение по части 1 статьи 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу) и части 1 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Медицинской сестре инкриминируют злоупотребление влиянием (часть 2 статьи 369-2 УК Украины). Председателю комиссии предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием (часть 3 статьи 368, часть 2 статьи 369-2 УК Украины).

В настоящее время обвинительные акты в отношении медицинской сестры и председателя комиссии переданы в суд.

