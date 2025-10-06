На Львівщині батько оформив для сина інвалідність задля його виїзду за кордон

Слідство встановило зловживання за участю медсестри та голови лікарської комісії.

На Львівщині житель Самбірського району організував незаконний виїзд свого військовозобов’язаного сина за кордон, оформивши для нього фіктивну інвалідність. Про це повідомили в ДПСУ.

За даними слідства, чоловік заплатив 3200 доларів США медичній сестрі одного з медичних закладів району. Із цієї суми 900 доларів вона передала голові лікарсько-консультативної комісії.

Батькові пред’явлено підозру за частиною 1 статті 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон) та частиною 1 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Медичній сестрі інкримінують зловживання впливом (частина 2 статті 369-2 КК України). Голові комісії висунуто обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом (частина 3 статті 368, частина 2 статті 369-2 КК України).

Наразі обвинувальні акти щодо медичної сестри та голови комісії передані до суду.

