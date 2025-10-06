Нотариальная палата просит Минюст обеспечить бесперебойную работу Реестра должников

Сообщается, что нотариусы не могут сформировать выписки из Реестра должников из-за сбоев в системе.

Нотариальная палата Украины призвала Минюст и ГП НАИС обеспечить стабильную работу Единого реестра должников. Об этом сообщили в НПУ.

В частности, речь идет о технических функциях «поиск» и «формировании документа», которые необходимы для получения выписок из Реестра.

В НПУ отметили, что в течение последнего месяца в Палату поступают многочисленные жалобы нотариусов из разных регионов Украины на сбои и замедление работы реестра, что усложняет их профессиональную деятельность и вызывает беспокойство как среди нотариального сообщества, так и граждан.

Как сообщается, на первую половину дня 6 октября 2025 года были зафиксированы неполадки: функция «поиск» и/или «сформировать документ» работают нестабильно или не отвечают вовсе.

В НПУ напомнили, что пунктом 8-1 части первой статьи 49 Закона «О нотариате», пунктом 12 части первой статьи 24 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» предусмотрены основания для отказа в совершении нотариального действия, в государственной регистрации прав, для проверки которых нотариусам необходима надлежащая работа Единого реестра должников.

