Практика судов
  1. В Украине

Нотариальная палата просит Минюст обеспечить бесперебойную работу Реестра должников

14:31, 6 октября 2025
Сообщается, что нотариусы не могут сформировать выписки из Реестра должников из-за сбоев в системе.
Нотариальная палата просит Минюст обеспечить бесперебойную работу Реестра должников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины призвала Минюст и ГП НАИС обеспечить стабильную работу Единого реестра должников. Об этом сообщили в НПУ.

В частности, речь идет о технических функциях «поиск» и «формировании документа», которые необходимы для получения выписок из Реестра.

В НПУ отметили, что в течение последнего месяца в Палату поступают многочисленные жалобы нотариусов из разных регионов Украины на сбои и замедление работы реестра, что усложняет их профессиональную деятельность и вызывает беспокойство как среди нотариального сообщества, так и граждан.

Как сообщается, на первую половину дня 6 октября 2025 года были зафиксированы неполадки: функция «поиск» и/или «сформировать документ» работают нестабильно или не отвечают вовсе.

В НПУ напомнили, что пунктом 8-1 части первой статьи 49 Закона «О нотариате», пунктом 12 части первой статьи 24 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» предусмотрены основания для отказа в совершении нотариального действия, в государственной регистрации прав, для проверки которых нотариусам необходима надлежащая работа Единого реестра должников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

реестр должников (ЕРД) нотариат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва