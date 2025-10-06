Нотаріальна палата просить Мін’юст забезпечити безперебійну роботу Реєстру боржників

Повідомляється, що нотаріуси не можуть сформувати витяги з Реєстру боржників через збої в системі.

Нотаріальна палата України закликала Мін’юст та ДП «НАІС» забезпечити стабільну роботу Єдиного реєстру боржників. Про це повідомили у НПУ.

Зокрема, йдеться про технічні функції «пошук» та «формування документа», які необхідні для отримання витягів із Реєстру.

У НПУ зазначили, що протягом останнього місяця до Палати надходять численні скарги нотаріусів з різних регіонів України на збої та уповільнення роботи Реєстру, що ускладнює їхню професійну діяльність і викликає занепокоєння як серед нотаріальної спільноти, так і серед громадян.

Як повідомляється, станом на першу половину дня 6 жовтня 2025 року були зафіксовані неполадки: функція «пошук» та/або «сформувати документ» працюють нестабільно або не відповідають зовсім.

У НПУ нагадали, що пунктом 8-1 частини першої статті 49 Закону «Про нотаріат», пунктом 12 частини першої статті 24 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії, у державній реєстрації прав, для перевірки яких нотаріусам необхідна належна робота Єдиного реєстру боржників.

