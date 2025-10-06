Украина и Литва заключили соглашение о защите критической инфраструктуры

Киев и Вильнюс подписали соглашение о совместной защите стратегических объектов в противодействии российским дронам.

Украина и Литва подписали межведомственное соглашение о защите критической инфраструктуры, сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Киеве.

«Нам нужно как можно быстрее перенять ваш опыт и уроки войны, в частности, в защите от российских беспилотников, которые все чаще нарушают воздушное пространство наших союзников по НАТО и угрожают безопасности нашего региона. Руководители наших ведомств только что подписали межведомственное соглашение о защите критической инфраструктуры, которое позволит еще более интенсивно сотрудничать в этой сфере», — отметила Ругинене.

Она также подчеркнула, что Литва будет сохранять санкции против России и Беларуси, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины и возмещены убытки, нанесенные войной.

