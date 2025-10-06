Україна та Литва уклали угоду про захист критичної інфраструктури

Київ та Вільнюс підписали угоду про спільний захист стратегічних об’єктів у протидії російським дронам.

Україна та Литва підписали міжвідомчу угоду щодо захисту критичної інфраструктури, повідомила прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене під час спільного брифінгу з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко в Києві.

«Нам потрібно якнайшвидше перейняти ваш досвід та уроки війни, зокрема, у захисті від російських безпілотників, які дедалі частіше порушують повітряний простір наших союзників по НАТО і загрожують безпеці нашого регіону. Керівники наших відомств щойно підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, яка дозволить ще більш інтенсивно співпрацювати у цій сфері», — зазначила Ругінене.

Вона також підкреслила, що Литва зберігатиме санкції проти Росії та Білорусі, доки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України та відшкодовано збитки, завдані війною.

