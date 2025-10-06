Укрзализныця продала более 300 билетов за два дня на новый поезд Киев – Бухарест, который еще даже не курсирует

Поезд №99/100 Киев – Бухарест будет курсировать ежедневно с 10 октября.

За первые два дня продаж «Укрзализныця» реализовала более трех сотен билетов на новый международный поезд Киев – Бухарест, который начнет курсировать 10 октября.

Поезд №99/100 Киев – Бухарест будет курсировать ежедневно через украинские города, далее – через Велчинец и Унгены (Молдова) и Яссы (Румыния). Конечная остановка — Gara de Nord, главный вокзал румынской столицы.

Новый маршрут позволит пассажирам добираться сразу до двух международных аэропортов Румынии — в Яссах и Бухаресте:

от станции в Яссах до аэропорта курсирует автобус каждые 20 минут;

с вокзала Gara de Nord можно добраться до аэропорта Анри Коанде на скоростной электричке (переход через метро).

Кроме того, с бухарестского вокзала есть сообщение с Будапештом, Веной, Софией и Стамбулом.

График движения:

из Киева — ежедневно в 06:30, прибытие в Бухарест на следующий день в 06:47;

в обратном направлении — из Бухареста в 19:10, прибытие в Киев на следующий день в 19:34.

Билеты уже можно приобрести в приложении и на сайте «Укрзализныци».

