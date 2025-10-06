Укрзализныця продала более 300 билетов за два дня на новый поезд Киев – Бухарест, который еще даже не курсирует

За первые два дня продаж «Укрзализныця» реализовала более трех сотен билетов на новый международный поезд Киев – Бухарест, который начнет курсировать 10 октября.
Поезд №99/100 Киев – Бухарест будет курсировать ежедневно через украинские города, далее – через Велчинец и Унгены (Молдова) и Яссы (Румыния). Конечная остановка — Gara de Nord, главный вокзал румынской столицы.
Новый маршрут позволит пассажирам добираться сразу до двух международных аэропортов Румынии — в Яссах и Бухаресте:
Кроме того, с бухарестского вокзала есть сообщение с Будапештом, Веной, Софией и Стамбулом.
График движения:
Билеты уже можно приобрести в приложении и на сайте «Укрзализныци».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.