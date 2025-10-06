Укрзалізниця продала понад 300 квитків за два дні на новий потяг Київ – Бухарест, який ще навіть не курсує

За перші два дні продажу «Укрзалізниця» реалізувала понад три сотні квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест, який розпочне курсування 10 жовтня 2025 року.
Поїзд №99/100 Київ – Бухарест курсуватиме щодня через українські міста, далі – через Велчинець та Унгени (Молдова) і Ясси (Румунія). Кінцева зупинка — Gara de Nord, головний вокзал румунської столиці.
Новий маршрут дозволить пасажирам діставатися одразу до двох міжнародних аеропортів Румунії — у Яссах та Бухаресті:
Крім того, з бухарестського вокзалу є сполучення з Будапештом, Віднем, Софією та Стамбулом.
Графік руху:
Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті «Укрзалізниці».
