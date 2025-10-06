Укрзалізниця продала понад 300 квитків за два дні на новий потяг Київ – Бухарест, який ще навіть не курсує

Потяг №99/100 Київ – Бухарест курсуватиме щодня з 10 жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші два дні продажу «Укрзалізниця» реалізувала понад три сотні квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест, який розпочне курсування 10 жовтня 2025 року.

Поїзд №99/100 Київ – Бухарест курсуватиме щодня через українські міста, далі – через Велчинець та Унгени (Молдова) і Ясси (Румунія). Кінцева зупинка — Gara de Nord, головний вокзал румунської столиці.

Новий маршрут дозволить пасажирам діставатися одразу до двох міжнародних аеропортів Румунії — у Яссах та Бухаресті:

від станції в Яссах до аеропорту курсує автобус кожні 20 хвилин;

із вокзалу Gara de Nord можна дістатися до аеропорту Анрі Коанде швидкісною електричкою (перехід через метро).

Крім того, з бухарестського вокзалу є сполучення з Будапештом, Віднем, Софією та Стамбулом.

Графік руху:

з Києва — щодня о 06:30, прибуття до Бухареста наступного дня о 06:47;

у зворотному напрямку — з Бухареста о 19:10, прибуття до Києва наступного дня о 19:34.

Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.