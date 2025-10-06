РФ уничтожила две подстанции в Харькове, грядущая зима будет самой тяжелой — Терехов

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой для города за годы войны из-за уничтожения двух трансформаторных подстанций.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что за последние дни в результате вражеских ударов в городе были уничтожены две трансформаторные подстанции, питавшие город. Он назвал эту атаку серьезным ударом по мощностям АО «Харьковоблэнерго». Терехов также отметил, что предстоящая зима будет самой тяжелой за весь период полномасштабной войны.

Вместе с тем, по его словам, если еще ночью без электроэнергии оставалось около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас – около 3,5 тыс. абонентов.

"Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, которые объединили усилия для обеспечения всех харьковчан стабильным электроснабжением и коммунальными услугами", - отметил Терехов.

Терехов добавил, что еще есть ресурсы Облэнерго, возможности города на мощности энергосистемы страны, однако они ограничены.

"Надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который через секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему", - отметил мэр Харькова.

