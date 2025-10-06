Практика судів
РФ знищила дві підстанції в Харкові, прийдешня зима буде найважчою — Терехов

16:22, 6 жовтня 2025
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що майбутня зима стане найважчою для міста за роки війни через знищення двох трансформаторних підстанцій.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що за останні дні внаслідок ворожих ударів у місті були знищені дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Він назвав цю атаку серйозним ударом по потужностях АТ «Харківобленерго». Терехов також зауважив, що майбутня зима буде найважчою за весь період повномасштабної війни. 

Разом з тим, за його словами, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис. 

"Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами", - зазначив Терехов.

Терехов додав, ще є ресурси Обленерго, можливості міста на потужності енергосистеми країни, однак вони обмежені.

"Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - зазначив міський голова Харкова.

Харків електроенергія обстріл

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
