В Запорожье контрактник ВСУ в СЗЧ с женой продавал гуманитарную помощь для ВСУ

Злоумышленники под видом военных присвоили товары на сумму более 8 млн гривен.

В Запорожье разоблачили группу мошенников, которые, выдавая себя за военнослужащих, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций и продавали ее. Оборудку организовал 29-летний контрактник ВСУ, который самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу, и привлек свою жену и двух безработных знакомых.

По данным СБУ, в 2024-2025 годах злоумышленники заработали на этой схеме более 8 млн гривен. Среди товаров, которые они незаконно реализовывали, были FPV-дроны и тактические медицинские средства, предназначенные волонтерами для передовой.

Так, используя поддельные удостоверения, злоумышленники договаривались с благотворителями о предоставлении помощи для украинской армии. Они фальсифицировали официальные запросы от имени воинской части, где якобы служили.

После получения пожертвований мошенники создавали постановочные видео о получении гуманитарной помощи и отправляли фальшивые акты приема-передачи.

Во время обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов правоохранители обнаружили часть волонтерской продукции, которую злоумышленники не успели продать. Также изъяты поддельные документы, служебная печать и компьютерная техника, которая использовалась для изготовления подделок.

Всем четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

чч. 2, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой);

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

