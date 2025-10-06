Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье контрактник ВСУ в СЗЧ с женой продавал гуманитарную помощь для ВСУ

21:46, 6 октября 2025
Злоумышленники под видом военных присвоили товары на сумму более 8 млн гривен.
В Запорожье контрактник ВСУ в СЗЧ с женой продавал гуманитарную помощь для ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье разоблачили группу мошенников, которые, выдавая себя за военнослужащих, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций и продавали ее. Оборудку организовал 29-летний контрактник ВСУ, который самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу, и привлек свою жену и двух безработных знакомых.

По данным СБУ, в 2024-2025 годах злоумышленники заработали на этой схеме более 8 млн гривен. Среди товаров, которые они незаконно реализовывали, были FPV-дроны и тактические медицинские средства, предназначенные волонтерами для передовой.

Так, используя поддельные удостоверения, злоумышленники договаривались с благотворителями о предоставлении помощи для украинской армии. Они фальсифицировали официальные запросы от имени воинской части, где якобы служили.

После получения пожертвований мошенники создавали постановочные видео о получении гуманитарной помощи и отправляли фальшивые акты приема-передачи.

Во время обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов правоохранители обнаружили часть волонтерской продукции, которую злоумышленники не успели продать. Также изъяты поддельные документы, служебная печать и компьютерная техника, которая использовалась для изготовления подделок.

Всем четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
  • чч. 2, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой);
  • ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ ВСУ военные Запорожье СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва