В Запоріжжі контрактник ЗСУ у СЗЧ з дружиною продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ

Зловмисники під виглядом військових привласнили товари на понад 8 млн гривень.

Фото: СБУ

В Запоріжжі викрили групу шахраїв, які, видаючи себе за військовослужбовців, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій і продавали її. Оборудку організував 29-річний контрактник ЗСУ, який самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та залучив свою дружину і двох безробітних знайомих.

За даними СБУ, у 2024-2025 роках зловмисники заробили на цій схемі понад 8 млн гривень. Серед товарів, які вони незаконно реалізовували, були FPV-дрони та тактичні медичні засоби, призначені волонтерами для передової.

Так, використовуючи підроблені посвідчення, зловмисники домовлялися з благодійниками про надання допомоги для української армії. Вони фальсифікували офіційні запити від імені військової частини, де нібито служили.

Після отримання пожертв шахраї створювали постановочні відео про одержання гуманітарної допомоги та надсилали фальшиві акти прийому-передачі.

Під час обшуків за місцями проживання та в гаражах фігурантів правоохоронці виявили частину волонтерської продукції, яку зловмисники не встигли продати. Також вилучено підроблені документи, службову печатку та комп’ютерну техніку, що використовувалася для виготовлення фальшивок.

Усім чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

чч. 2, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

