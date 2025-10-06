В Полтавской области пропала семья, а через два дня мать с ребенком нашли мертвыми в водоеме

Поиски пропавшего мужчины продолжаются, полиция проводит расследование.

Фото: pl.npu.gov.ua

В селе Старые Санжары Полтавской области в водоеме обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились женщина и ее сын без признаков жизни. Они, а также отец ребенка, исчезли вместе со своим транспортным средством. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Правоохранители Полтавщины нашли в водоеме возле села автомобиль, в котором находились пропавшие. Поиски продолжались два дня. Женщину и ребенка обнаружили в затонувшем легковом автомобиле без признаков жизни. При участии водолазов тела извлекли из воды и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

По данному факту следственное подразделение полиции под процессуальным руководством прокуратуры начало досудебное расследование по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

