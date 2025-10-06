Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині зникла сім’я, а через два дні матір з дитиною знайшли мертвими у водоймі

23:30, 6 жовтня 2025
Пошуки зниклого чоловіка тривають, поліція проводить розслідування.
На Полтавщині зникла сім’я, а через два дні матір з дитиною знайшли мертвими у водоймі
Фото: pl.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Старі Санжари Полтавської області у водоймі виявили автомобіль ВАЗ, у якому перебували жінка та її син без ознак життя. Вони, а також батько дитини, зникли разом зі своїм транспортним засобом. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Правоохоронці Полтавщини знайшли у водоймі біля села автомобіль, у якому перебували зниклі. Пошуки тривали два дні. Жінку та дитину виявили в затонулому легковому автомобілі без ознак життя. За участю водолазів тіла дістали з води та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Пошуки зниклого чоловіка тривають.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Полтава

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва