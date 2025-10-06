На Полтавщині зникла сім’я, а через два дні матір з дитиною знайшли мертвими у водоймі

Пошуки зниклого чоловіка тривають, поліція проводить розслідування.

Фото: pl.npu.gov.ua

У селі Старі Санжари Полтавської області у водоймі виявили автомобіль ВАЗ, у якому перебували жінка та її син без ознак життя. Вони, а також батько дитини, зникли разом зі своїм транспортним засобом. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Правоохоронці Полтавщини знайшли у водоймі біля села автомобіль, у якому перебували зниклі. Пошуки тривали два дні. Жінку та дитину виявили в затонулому легковому автомобілі без ознак життя. За участю водолазів тіла дістали з води та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Пошуки зниклого чоловіка тривають.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

