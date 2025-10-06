В Одесской области судили мошенника, который использовал чужую банковскую карту для продажи несуществующего товара

На крючок злоумышленника попали пятеро жителей Одесской области, которые перечислили ему в общей сложности почти 20 тысяч гривен.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области предстал перед судом 41-летний житель Подольска, который использовал чужую банковскую карту для мошенничества при продаже несуществующего товара. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что мужчина в 2025 году дважды был осужден за незаконное хранение наркотических средств — к штрафу в 17 тысяч гривен и ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев. Однако на путь исправления он не встал и совершил новые преступления.

В феврале текущего года он создал на одной из платформ онлайн-объявлений несколько анонимных аккаунтов для продажи мобильного телефона, велосипеда и циркулярной пилы, которых у него не было. Он установил цены ниже рыночных и указал, что товар можно получить после перевода аванса на банковскую карту. Для получения денег аферист использовал чужую банковскую карту, которую случайно нашел возле одного из супермаркетов города.

«На крючок попали пятеро жителей районного центра, которые перечислили злоумышленнику в общей сложности почти 20 тысяч гривен. Получив авансовые платежи, “продавец” перестал выходить на связь с покупателями и заблокировал номера их мобильных телефонов», — сообщили в полиции.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 357 и ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины был направлен в суд, который, учитывая искреннее раскаяние подсудимого и возмещение им ущерба потерпевшим, назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, — три года ограничения свободы с испытательным сроком на два года.

Во время испытательного срока мужчина обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять этот орган об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины и выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.