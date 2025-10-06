На Одещині судили шахрая, який використав чужу банківську картку для продажі неіснуючого товару

На гачок зловмисника потрапили п'ятеро жителів Одещини, які перерахували зловмиснику загалом майже 20 тисяч гривень.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині перед судом постав 41-річний житель Подільська, який використав чужу банківську картку для шахрайства з продажем неіснуючого товару. Про це повідомив Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік у 2025 році двічі був засуджений за незаконне зберігання наркотичних засобів до штрафу в 17 тисяч гривень та обмеження волі строком на один рік і шість місяців. Однак на шлях виправлення не став і скоїв нові злочини.

У лютому поточного року він створив на одній із платформ онлайн-оголошень кілька анонімних акаунтів із продажу мобільного телефона, велосипеда, циркулярної пили, яких не мав. Установив ціни, нижчі за ринкові, та вказав, що товар можна отримати після переведення авансу на банківську картку. Для акумуляції виручки ділок використав чужу банківську картку, яку випадково знайшов біля одного із супермаркетів міста.

«На гачок потрапили п'ятеро жителів районного центру, які перерахували зловмиснику загалом майже 20 тисяч гривень. Отримавши авансові платежі, «продавець» перестав виходити на зв'язок із покупцями та заблокував номери їхніх мобільних телефонів», - заявили у поліції.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 357 та ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України було скеровано до суду, який, врахувавши щире каяття підсудного та відшкодування ним завданих потерпілим збитків, призначив йому покарання не пов’язане з позбавлення волі, а саме у вигляді трьох років обмеження волі з іспитовим строком на два роки.

Під час іспитового строку чоловік повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти вказаний орган про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України і виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.