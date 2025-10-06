В Раде предлагают размещать на банкнотах надписи «Мы верим в Бога» — зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий размещать на банкнотах надпись «Мы верим в Бога».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14102 о внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины" о размещении на банкнотах надписи "Мы верим в Бога". Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Так, законопроект предлагает размещать на банкнотах надпись "Мы верим в Бога".

Подробности инициативы пока неизвестны, поскольку текст документа пока не обнародован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.