У Раді пропонують розміщувати на банкнотах написи «Ми віримо в Бога» — зареєстровано законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується розміщувати на банкнотах напис «Ми віримо в Бога».

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №14102 про внесення змін до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога". Ініціатором законопроекту є народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

Так, законопроектом пропонується наносити на банкноти фразу «Ми віримо в Бога».

Подробиці ініціативи наразі невідомі, оскільки текст документу поки що не оприлюднено.

