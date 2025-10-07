Что делать в случае утраты или повреждения документов на недвижимость – в Минюсте ответили

Утрата документов на квартиру, дом или земельный участок не означает утрату права собственности.

В условиях войны украинцы нередко сталкиваются с ситуациями, когда документы на квартиру, дом или земельный участок теряются или повреждаются. В Министерстве юстиции напоминают: утрата документов не означает потерю права собственности.

Для восстановления документов, на основании которых было приобретено недвижимое имущество, законодательством предусмотрена выдача дубликата, нового экземпляра или надлежащим образом заверенной копии соответствующего документа. Все зависит от того, о каком документе идет речь. Также может быть применен судебный порядок признания права собственности в случае утраты документа — если иным способом подтвердить право невозможно.

Главное — своевременно предпринять все необходимые шаги. Министерство юстиции объясняет, как именно:

Если утрачен выписка из Государственного реестра вещных прав

Выписка лишь подтверждает факт регистрации, но не является документом, удостоверяющим право собственности. Поэтому если она утрачена или повреждена, ничего делать не нужно — право собственности уже зарегистрировано в системе.

Получить информацию о своем имуществе можно в любом ЦНАПе, у нотариуса или в электронном виде через портал «Дия» после уплаты административного сбора.

Если утрачено свидетельство или государственный акт, выданные до 2013 года

Выдача свидетельств о праве собственности или государственных актов на право собственности на земельный участок сопровождалась регистрационными действиями в Реестре прав собственности на недвижимое имущество и Государственном реестре земель. Эти реестры прекратили свое функционирование с 1.01.2013 года. При этом Реестр прав собственности на недвижимое имущество стал неотъемлемой архивной частью Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а сведения Государственного реестра земель перенесены в Государственный земельный кадастр, сообщили в Минюсте.

Собственники недвижимости, которые приобрели права на основании таких документов, в случае их утраты, повреждения или порчи имеют возможность провести государственную регистрацию права собственности на это имущество в Государственном реестре вещных прав без предоставления таких документов. В этом случае государственный регистратор будет использовать сведения из Реестра прав собственности или Государственного земельного кадастра. Такая процедура также применяется, если регистрация проводилась БТИ на бумажных носителях без использования электронного реестра.

В дальнейшем это позволяет использовать сведения Государственного реестра вещных прав как подтверждение права собственности.

Для проведения государственной регистрации права собственности в таком случае достаточно обратиться в любой ЦНАП или к нотариусу в пределах области, где расположено имущество.

Если недвижимость находится в Автономной Республике Крым, Севастополе, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, обратиться можно в любой ЦНАП или к нотариусу на территории Украины. С 13 октября к этому перечню добавляется и Черниговская область.

Подать заявление о государственной регистрации права собственности можно также в электронной форме через портал «Дия» (кроме города Киев, Луганской и Донецкой областей).

При проведении такой регистрации в Государственном реестре вещных прав обязательно указываются сведения об утрате, повреждении или порче документа.

Такая регистрация права собственности является бесплатной.

Если утрачен договор или документ, удостоверенный нотариусом

В случае утраты договора купли-продажи, дарения или свидетельства о наследстве необходимо обратиться к нотариусу, который выдавал документ, с заявлением о выдаче дубликата.

Если нотариус прекратил деятельность, следует обратиться в государственный нотариальный архив, куда переданы его документы. Информацию о месте хранения архива можно получить в территориальном органе Минюста.

Дубликат будет содержать полный текст документа и иметь ту же юридическую силу, что и оригинал.

Если документы невозможно восстановить — поможет суд

Если архивы уничтожены или находятся на временно оккупированной территории, единственным способом подтвердить право собственности является обращение в суд с иском о его признании.

Иск нужно подавать по месту нахождения недвижимости, либо — если там не осуществляется правосудие — в ближайший суд на подконтрольной Украине территории.

Перечень судов с измененной территориальной подсудностью доступен на сайте Верховного Суда.

Судебное решение не создает новое право собственности, а лишь подтверждает существующее. После получения решения необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав.

Если само судебное решение утрачено, его можно получить повторно в суде первой инстанции.

