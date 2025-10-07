Що робити у разі втрати чи пошкодження документів на нерухомість – у Мін’юсті відповіли

Втрата документів на квартиру, будинок чи земельну ділянку не означає втрату права власності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах війни українці нерідко стикаються з ситуаціями, коли документи на квартиру, будинок чи земельну ділянку втрачаються або псуються. У Міністерстві юстиції нагадують: втрата документів не означає втрату права власності.

Для відновлення документів, на підставі яких було набуто нерухоме майно, законодавством передбачено видачу дубліката або ж нового примірника чи належним чином завіреної копії відповідного документа. Все залежить від того, що це за документ. Також може бути застосований і судовий порядок визнання права власності у разі втрати документа. Він необхідний у випадку неможливості жодним іншим чином підтвердити людиною своє право власності.

Головне — своєчасно вчинити усі необхідні дії. Міністерство юстиції пояснює, як саме:

Якщо втрачено витяг із Державного реєстру речових прав

Витяг лише підтверджує факт реєстрації, але не є документом, що засвідчує право власності. Тому якщо його втрачено чи пошкоджено, нічого робити не потрібно — право власності вже зареєстроване у системі.

Отримати інформацію про своє майно можна у будь-якому ЦНАПі, у нотаріуса або в електронному вигляді через портал «Дія» після сплати адміністративного збору.

Якщо втрачено свідоцтво чи державний акт, видані до 2013 року

Видача свідоцтв про право власності чи державних актів на право власності на земельну ділянку супроводжувалося проведенням реєстраційних дій в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі земель. Вказані реєстри припинили своє функціонування з 1.01.2013 року. При цьому Реєстр прав власності на нерухоме майно став невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відомості Державного реєстру земель перенесені до Державного земельного кадастру, кажуть у Мін’юсті.

Власники нерухомого майна, що набули права власності на підставі таких документів, у разі їх втрати, пошкодження чи псування мають можливість провести державну реєстрацію права власності на таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без подання таких документів. У такому випадку державним реєстратором будуть використовуватися відомості Реєстру права власності на нерухоме майно чи Державного земельного кадастру. Така процедура може бути застосована і у разі, коли реєстрація права власності на підставі свідоцтва про право власності проводилася підприємством БТІ на паперових носіях інформації без використання Реєстру права власності на нерухоме майно.

В подальшому це дає можливість використовувати відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження свого права власності.

Для проведення державної реєстрації права власності у такому випадку достатньо звернутися до будь-якого ЦНАПу або нотаріуса в межах області, де розташоване нерухоме майно.

Утім, якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додається ще й Чернігівська область.

Подати заяву про державну реєстрацію права власності можна також і в електронній формі через портал Дія (крім міста Київ, Луганської та Донецької областей).

При проведенні такої реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обов’язково зазначаються відомості про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Така державна реєстрація права власності є безкоштовною.

Якщо втрачено договір або документ, посвідчений нотаріусом

У разі втрати договору купівлі-продажу, дарування чи свідоцтва про спадщину потрібно звернутися до нотаріуса, який видавав документ, із заявою про видачу дубліката.

Якщо нотаріус припинив діяльність, слід звернутися до державного нотаріального архіву, куди передані його документи. Інформацію про місце зберігання архіву можна отримати у територіальному органі Мін’юсту.

Дублікат міститиме повний текст документа та матиме таку ж юридичну силу, як оригінал.

Якщо документи неможливо відновити — допоможе суд

Якщо архіви знищені або залишилися на тимчасово окупованій території, єдиним способом підтвердити право власності є звернення до суду з позовом про його визнання.

Позов потрібно подавати за місцем розташування нерухомого майна, або — якщо правосуддя там не здійснюється — до найближчого суду на підконтрольній Україні території.

Перелік судів із зміненою територіальною підсудністю доступний на сайті Верховного Суду.

Судове рішення не створює нове право власності, а лише підтверджує існуюче. Після отримання рішення потрібно зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав.

Якщо саме судове рішення втрачено, його можна отримати повторно у суді першої інстанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.