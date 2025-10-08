Малообеспеченным семьям напомнили основания и условия прекращения выплаты государственной социальной помощи

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило основания и условия прекращения выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Помощь малообеспеченным семьям — это государственная социальная поддержка, которая предоставляется семьям, имеющим совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующей семьи. Назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (от 01.06.2000 № 1768-III).

Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных согласно Закону Украины «О прожиточном минимуме» для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения.

Размер прожиточного минимума на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой Украины в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 250 от 24 февраля 2003 года.

Выплата назначенной государственной социальной помощи прекращается:

если малообеспеченной семьей поданы недостоверные сведения или скрыта информация, которая повлияла или могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определение ее размера, или установлена фактическая занятость лица, приносящая доход (вознаграждение), без оформления, регистрации в установленном законодательством порядке — с месяца, следующего за месяцем, в котором выявлено нарушение. В таком случае на следующий срок государственная социальная помощь может быть назначена не ранее чем через шесть месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором выявлено нарушение;

в случае переезда малообеспеченной семьи в другую местность или наступления обстоятельств, делающих невозможной выплату государственной социальной помощи (в частности, смерть одинокого лица), — с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;

по заявлению уполномоченного представителя малообеспеченной семьи — с месяца, следующего за месяцем ее подачи;

если регистрацию лица (включенного в состав малообеспеченной семьи) как безработного прекращено по причинам, предусмотренным абзацами шестнадцатым (кроме прекращения регистрации в случае самостоятельного трудоустройства), восемнадцатым – двадцать первым, двадцать четвертым подпункта 1, подпунктами 2–4 пункта 30 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 г. № 792, — с месяца, следующего за месяцем, в котором поступила информация из центра занятости;

в случае выявления, что неработающее трудоспособное лицо фактически не осуществляло уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста, или не предоставляло социальных услуг по уходу в соответствии с законодательством в связи с пребыванием за границей совокупно более чем 60 дней в течение периода получения государственной социальной помощи, — с месяца, следующего за месяцем, в котором поступила информация от Госпогранслужбы;

если дети, обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и входящие в состав малообеспеченной семьи, отсутствуют на учебных занятиях по неизвестным или неуважительным причинам в течение десяти учебных дней подряд, — с месяца, следующего за месяцем, в котором поступила соответствующая информация от службы по делам детей.

Указанную информацию служба по делам детей подает не позднее чем через три календарных дня после ее получения от учреждений общего среднего образования.

В случае прекращения обстоятельства, предусмотренного абзацем седьмым этого пункта, выплата государственной социальной помощи возобновляется на основании письменного заявления получателя и информации, полученной по запросу органа социальной защиты населения от учреждения общего среднего образования, о посещении учеником учебных занятий с месяца, в котором возобновлено посещение, и продолжается до окончания срока ее назначения.

Информирование органов социальной защиты населения относительно регистрации (прекращения регистрации) как безработного лица, включенного в состав малообеспеченной семьи, осуществляется центрами занятости ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае смерти уполномоченного представителя малообеспеченной семьи не выплаченная при его жизни государственная социальная помощь может быть выплачена через выплатные объекты АО «Укрпочта» по заявлению одного из совершеннолетних дееспособных лиц, опекуна (попечителя) детей в возрасте до 18 лет или лица, признанного недееспособным в установленном порядке.

Государственная социальная помощь выплачивается за полный месяц, в котором наступила смерть уполномоченного представителя малообеспеченной семьи, независимо от даты смерти, если обращение поступило не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти.

Не полученная своевременно по вине малообеспеченной семьи государственная социальная помощь может быть получена в следующем месяце, но не позднее чем через один месяц после окончания срока, на который такая помощь назначена.

Если уполномоченный представитель малообеспеченной семьи по независящим от него причинам (командировка, болезнь, смерть близкого человека и т. п.), подтвержденным соответствующими документами, не получил в установленный срок государственную социальную помощь, она может быть выплачена в случае, если обращение поступило не позднее чем через три месяца после окончания срока, на который такая помощь назначена.

Расходы на выплату государственной социальной помощи покрываются за счет средств государственного бюджета.