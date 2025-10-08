Малозабезпеченим сім’ям нагадали підстави та умови припинення виплати державної соціальної допомоги

Виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється у низці випадках.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало підстави та умови припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Допомога малозабезпеченим сім’ям – це державна соціальна підтримка, яка надається сім’ям, що мають сукупний дохід, нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї. Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (від 01.06.2000 № 1768-III).

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24 лютого 2003 року.

Виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється:

- якщо малозабезпеченою сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, – з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця, в якому виявлено порушення;

- у разі переїзду малозабезпеченої сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату державної соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

- за заявою уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї – з місяця, що настає за місяцем її подання;

- якщо реєстрацію особи (включеної до складу малозабезпеченої сім’ї) як безробітної припинено з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим – двадцять першим, двадцять четвертим підпункту 1, підпунктами 2-4 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662), – з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;

- у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги, – з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з Держприкордонслужби;

якщо діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та входять до складу малозабезпеченої сім’ї, відсутні на навчальних заняттях з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд, – з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей.

Зазначену інформацію служба у справах дітей подає не пізніше ніж через три календарних дні після її отримання від закладів загальної середньої освіти.

У разі припинення дії обставини, передбаченої абзацом сьомим цього пункту, виплата державної соціальної допомоги поновлюється на підставі письмової заяви її отримувача та інформації, отриманої за запитом органу соціального захисту населення від закладу загальної середньої освіти, про відвідування учнем навчальних занять з місяця, в якому поновлено відвідування, та продовжується до закінчення строку її призначення.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно реєстрації (припинення реєстрації) як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, здійснюється центрами зайнятості щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

У разі смерті уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї не виплачена за його життя державна соціальна допомога може бути виплачена через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” за заявою однієї з повнолітніх дієздатних осіб, опікуна (піклувальника) дітей віком до 18 років або особи, визнаної недієздатною в установленому порядку.

Державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї, незалежно від дати смерті, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті.

Не отримана своєчасно з вини малозабезпеченої сім’ї державна соціальна допомога може бути отримана в наступному місяці, але не пізніше ніж через один місяць після закінчення строку, на який таку допомогу призначено.

Якщо уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї з незалежних від нього причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), які підтверджено відповідними документами, не отримав у визначений строк державну соціальну допомогу, її може бути виплачено у разі, коли звернення надійшло не пізніше ніж через три місяці після закінчення строку, на який таку допомогу призначено.

Витрати на виплату державної соціальної допомоги покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.