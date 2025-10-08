Практика судов
  1. В Украине

ФОП с торговыми точками в городе и селе — когда предпринимателям не нужен кассовый аппарат

20:47, 8 октября 2025
Налоговая служба разъяснила, в каких случаях ФОПы могут проводить расчеты без применения РРО или ПРРО, если работают одновременно в городе и в селе.
ФОП с торговыми точками в городе и селе — когда предпринимателям не нужен кассовый аппарат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как применяется РРО и ПРРО, если у физического лица-предпринимателя-«единщика» есть хозяйственный объект в городе.

Порядок применения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов (ПРРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг регулируется Законом № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций» от 6 июля 1995 года.

Кто обязан применять РРО

Закон № 265 распространяется на всех субъектов хозяйствования, их обособленные подразделения и уполномоченных лиц, которые осуществляют наличные или безналичные расчеты.

В то же время Постановление Кабмина № 1336 определяет отдельные случаи, когда можно проводить расчеты без РРО или ПРРО — с использованием расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО).

Торговля в городе — только с РРО

Если физическое лицо-предприниматель — плательщик единого налога второй, третьей или четвертой группы — имеет хозяйственный объект в городе, то в таком месте расчеты проводятся с обязательным использованием РРО или ПРРО, в соответствии с Законом № 265.

Торговля в селе — льготный режим

В свою очередь, пункт 1 Перечня, утвержденного Постановлением № 1336, позволяет ФОП-единщикам проводить расчетные операции без РРО или ПРРО, если:

  • торговля ведется на территории села или поселка;
  • реализуются не подакцизные товары;
  • не превышен предельный годовой объем расчетных операций, установленный законодательством.

В этом случае предприниматель может пользоваться расчетными книжками и книгами учета расчетных операций.

Таким образом, если ФОП-единщик имеет торговые точки и в городе, и в селе, то в городе обязателен РРО/ПРРО, а в селе — можно обойтись РК и КОРО при соблюдении установленных требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області