ФОП с торговыми точками в городе и селе — когда предпринимателям не нужен кассовый аппарат

Налоговая служба разъяснила, в каких случаях ФОПы могут проводить расчеты без применения РРО или ПРРО, если работают одновременно в городе и в селе.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как применяется РРО и ПРРО, если у физического лица-предпринимателя-«единщика» есть хозяйственный объект в городе.

Порядок применения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов (ПРРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг регулируется Законом № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций» от 6 июля 1995 года.

Кто обязан применять РРО

Закон № 265 распространяется на всех субъектов хозяйствования, их обособленные подразделения и уполномоченных лиц, которые осуществляют наличные или безналичные расчеты.

В то же время Постановление Кабмина № 1336 определяет отдельные случаи, когда можно проводить расчеты без РРО или ПРРО — с использованием расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО).

Торговля в городе — только с РРО

Если физическое лицо-предприниматель — плательщик единого налога второй, третьей или четвертой группы — имеет хозяйственный объект в городе, то в таком месте расчеты проводятся с обязательным использованием РРО или ПРРО, в соответствии с Законом № 265.

Торговля в селе — льготный режим

В свою очередь, пункт 1 Перечня, утвержденного Постановлением № 1336, позволяет ФОП-единщикам проводить расчетные операции без РРО или ПРРО, если:

торговля ведется на территории села или поселка;

реализуются не подакцизные товары;

не превышен предельный годовой объем расчетных операций, установленный законодательством.

В этом случае предприниматель может пользоваться расчетными книжками и книгами учета расчетных операций.

Таким образом, если ФОП-единщик имеет торговые точки и в городе, и в селе, то в городе обязателен РРО/ПРРО, а в селе — можно обойтись РК и КОРО при соблюдении установленных требований.

