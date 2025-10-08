Практика судів
ФОП із торговими точками в місті та селі — коли підприємцям не потрібен касовий апарат

20:47, 8 жовтня 2025
Податкова служба роз’яснила, у яких випадках ФОПи можуть проводити розрахунки без застосування РРО чи ПРРО, якщо працюють одночасно в місті та в селі.
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, як застосовується РРО і ПРРО, якщо у фізособи-«єдинника» є господарський об’єкт у місті.

Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів (ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг регулюється Законом № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 6 липня 1995 року.

Хто має застосовувати РРО

Закон № 265 поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їхні відокремлені підрозділи та уповноважених осіб, які здійснюють готівкові чи безготівкові розрахунки.

Водночас Постанова Кабміну № 1336 визначає окремі випадки, коли можна проводити розрахунки без РРО чи ПРРО — з використанням розрахункових книжок (РК) і книг обліку розрахункових операцій (КОРО).

Торгівля в місті — тільки з РРО

Якщо фізична особа-підприємець — платник єдиного податку другої, третьої чи четвертої групи — має господарський об’єкт у місті, то у такому місці розрахунки проводяться з обов’язковим використанням РРО або ПРРО, відповідно до Закону № 265.

Торгівля в селі — пільговий режим

Натомість пункт 1 Переліку, затвердженого Постановою № 1336, дозволяє ФОПам-єдинникам проводити розрахункові операції без РРО чи ПРРО, якщо:

  • торгівля ведеться на території села або селища;
  • реалізуються непідакцизні товари;
  • не перевищено граничний річний обсяг розрахункових операцій, визначений законодавством.

У цьому випадку підприємець може користуватися розрахунковими книжками та книгами обліку розрахункових операцій.

Таким чином, якщо ФОП-єдинник має точки продажу і в місті, і в селі, то в місті обов’язковий РРО/ПРРО, а в селі — можна обійтися РК і КОРО, за умови дотримання встановлених вимог.

