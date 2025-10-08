НАГС дополнило правила начисления кредитов ЕКТС и определения результатов профессионального обучения

Если в течение календарного года у государственного служащего было более одной индивидуальной программы профессионального развития, может осуществляться суммарный учет кредитов ЕКТС за прохождение профессионального обучения — НАГС.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило публичным служащим и службам управления персоналом, что приказом от 27 августа 2025 года № 117-25 дополнены правила начисления кредитов ЕКТС и признания результатов профессионального обучения.

Зачет обучения в магистратуре как повышение квалификации

Признать результаты получения степени магистра как повышение квалификации возможно при следующих условиях:

индивидуальной программой профессионального развития государственного служащего предусмотрена профессиональная (сертификатная) программа;

государственный служащий не является впервые назначенным на должность государственной службы соответствующей категории;

специальность, по которой лицо получило степень магистра, должна быть необходимой для профессиональной деятельности на государственной службе или службе в органах местного самоуправления (в частности, специальность «Публичное управление и администрирование»);

год выдачи документа о высшем образовании должен находиться в пределах трехлетнего срока, в который государственный служащий обязан пройти обязательное повышение квалификации по профессиональной (сертификатной) программе.

Для зачета результатов обучения государственный служащий должен предоставить службе управления персоналом оригинал диплома магистра и приложения к нему. Если образование получено за границей, предоставляется также оригинал свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании. Эти документы проверяются с помощью ЕГЭБО.

Государственному служащему начисляются 2 кредита ЕКТС (как повышение квалификации по профессиональной (сертификатной) программе).

Учет кредитов ЕКТС по нескольким индивидуальным программам профессионального развития

Если в течение календарного года у государственного служащего было более одной индивидуальной программы профессионального развития, может осуществляться суммарный учет кредитов ЕКТС за прохождение профессионального обучения. Это возможно при следующих условиях:

в рамках первоначальной индивидуальной программы профессионального развития государственный служащий прошел обязательное профессиональное обучение (в том числе повышение квалификации) и ему начислены кредиты ЕКТС;

государственного служащего назначили/перевели на другую должность (без изменения категории, семьи должности);

была составлена новая индивидуальная программа профессионального развития, которой может быть предусмотрено только самообразование.

В НАГС напомнили:

обязательные виды профессионального обучения определяются Положением о системе профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов (пункты 7, 14, 15);

государственный служащий не нуждается в повторном прохождении обязательных видов профессионального обучения, если его назначили/перевели на другую должность той же категории, семьи должности (пункт 7 указанного Положения).

