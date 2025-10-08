НАДС доповнило правила нарахування кредитів ЄКТС та визначення результатів професійного навчання

Якщо протягом календарного року у державного службовця було понад 1 індивідуальна програма професійного розвитку, може здійснюватися сумарний облік кредитів ЄКТС за проходження професійного навчання — НАДС.

Національне агентство України з питань державної служби повідомило публічним службовцям і службам управління персоналом, що наказом від 27 серпня 2025 року № 117-25 доповнено правила нарахування кредитів ЄКТС та визнання результатів професійного навчання.

Зарахування навчання в магістратурі як підвищення кваліфікації

Визнати результати здобуття ступеня магістра як підвищення кваліфікації можливо за таких умов:

- індивідуальною програмою професійного розвитку державного службовця передбачено професійну (сертифікатну) програму;

- державний службовець не є вперше призначеним на посаду державної служби відповідної категорії;

- спеціальність, за якою особа здобувала ступінь магістра, має бути необхідна для професійної діяльності на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (зокрема спеціальність «Публічне управління та адміністрування»);

- рік видання документа про вищу освіту має бути в межах трирічного строку, в який державний службовець має пройти обов’язкове підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою.

Для зарахування результатів навчання державний службовець має надати службі управління персоналом оригінал диплому магістра та додатку до нього. Якщо освіту здобуто за кордоном, надається також оригінал свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту. Ці документи перевіряються за допомогою ЄДЕБО.

Державному службовцю нараховуються 2 кредити ЄКТС (як підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою).

Облік кредитів ЄКТС за кількома індивідуальними програмами професійного розвитку

Якщо протягом календарного року у державного службовця було понад 1 індивідуальна програма професійного розвитку, може здійснюватися сумарний облік кредитів ЄКТС за проходження професійного навчання. Це можливо за таких умов:

- у рамках первинної індивідуальної програми професійного розвитку державний службовець пройшов обов’язкове професійне навчання (зокрема підвищення кваліфікації) та йому нараховані кредити ЄКТС;

- державного службовця призначено/переведено на іншу посаду (без зміни категорії, сім’ї посади);

- було складено нову індивідуальну програму професійного розвитку, якою може бути передбачено лише самоосвіту.

У НАДС нагадали:

- обов’язкові види професійного навчання визначаються Положенням про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (пункти 7, 14, 15);

- державний службовець не потребує повторного проходження обов’язкових видів професійного навчання, якщо його призначено/переведено на іншу посаду тієї ж категорії, сім’ї посади (пункт 7 зазначеного Положення).

