Каждый месяц почтальонов кусают собаки, раньше им выдавали куриные головы — Игорь Смилянский

«Укрпочта» готовит новую программу безопасности.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что каждый месяц от укусов собак страдают от пяти до семи сотрудников компании. Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».

По словам Смилянского, ситуация является системной и представляет серьезную проблему для почтальонов, особенно во время доставки пенсий или корреспонденции в частных секторах.

«Каждый месяц пять–семь почтальонов кусают собаки — это проблема. Мы будем отмечать дворы: уважаемые, если хотите, чтобы почтальон зашел к вам во двор, например, с пенсией, — усмирите собаку, и мы вас обслужим. Если нет — будет такая красивая наклейка: “Мы этот двор не обслуживаем”», — отметил руководитель компании.

Он также подтвердил, что ранее филиалы «Укрпочты» действительно закупали куриные головы, которыми почтальоны отбивались от собак. По словам Смилянского, сейчас предприятие готовит «похожую программу» для защиты сотрудников.

