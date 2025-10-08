Практика судов
  1. В Украине

Каждый месяц почтальонов кусают собаки, раньше им выдавали куриные головы — Игорь Смилянский

21:05, 8 октября 2025
«Укрпочта» готовит новую программу безопасности.
Каждый месяц почтальонов кусают собаки, раньше им выдавали куриные головы — Игорь Смилянский
Источник фото: Главком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что каждый месяц от укусов собак страдают от пяти до семи сотрудников компании. Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».

По словам Смилянского, ситуация является системной и представляет серьезную проблему для почтальонов, особенно во время доставки пенсий или корреспонденции в частных секторах.

«Каждый месяц пять–семь почтальонов кусают собаки — это проблема. Мы будем отмечать дворы: уважаемые, если хотите, чтобы почтальон зашел к вам во двор, например, с пенсией, — усмирите собаку, и мы вас обслужим. Если нет — будет такая красивая наклейка: “Мы этот двор не обслуживаем”», — отметил руководитель компании.

Он также подтвердил, что ранее филиалы «Укрпочты» действительно закупали куриные головы, которыми почтальоны отбивались от собак. По словам Смилянского, сейчас предприятие готовит «похожую программу» для защиты сотрудников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області