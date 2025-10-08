Щомісяця листонош кусають собаки, раніше їм видавали курячі голови — Ігор Смілянський

«Укрпошта» готує нову програму безпеки.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що щомісяця від укусів собак страждають від п’яти до семм працівників компанії. Про це він повідомив в інтерв’ю «Економічній правді».

За словами Смілянського, ситуація є системною і становить серйозну проблему для поштарів, особливо під час доставки пенсій або кореспонденції у приватних секторах.

«Кожен місяць пʼять-сім листонош кусають собаки, це проблема. Будемо позначати двори: шановні, якщо хочете, щоб листоноша зайшла до вас у двір, наприклад, з пенсією, то ви приборкуєте собаку і ми вас обслуговуємо. Якщо ні – буде така красива наліпка: "Ми цей двір не обслуговуємо"», — зазначив керівник компанії.

Також він підтвердив, що раніше філії «Укрпошти» справді закуповували курячі голови, які листоноші відбивалися собак. За словами Смілянського, нині підприємство готує «подібну програму» для захисту працівників.

