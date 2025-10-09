В Хмельницком будут судить крановщика, по вине которого пострадал пенсионер

За нарушение правил безопасности машинист автомобильного крана будет отвечать в суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком будут судить 36-летнего работника одного из местных предприятий, обвиняемого в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в мае 2022 года на территории предприятия. При демонтаже оборудования крановщик не убедился, что в рабочей зоне нет посторонних. В результате часть конструкции упала на 63-летнего работника.

Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, пробационного надзора или ограничения свободы на срок до трех лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.