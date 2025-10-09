Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком будут судить крановщика, по вине которого пострадал пенсионер

19:35, 9 октября 2025
За нарушение правил безопасности машинист автомобильного крана будет отвечать в суде.
В Хмельницком будут судить 36-летнего работника одного из местных предприятий, обвиняемого в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в мае 2022 года на территории предприятия. При демонтаже оборудования крановщик не убедился, что в рабочей зоне нет посторонних. В результате часть конструкции упала на 63-летнего работника.

Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, пробационного надзора или ограничения свободы на срок до трех лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на тот же срок.

