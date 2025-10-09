У Хмельницькому судитимуть кранівника, з вини якого постраждав пенсіонер

За порушення правил безпеки машиніст автомобільного крану відповідатиме в суді.

У Хмельницькому судитимуть 36-річного працівника одного із місцевих підприємств, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Як повідомили в прокуратурі, інцидент стався у травні 2022 року на території підприємства. Під час демонтажу обладнання кранівник не переконався, що в робочій зоні немає сторонніх осіб. Унаслідок цього частина конструкції впала на 63-річного працівника.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За такі дії передбачено покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, пробаційного нагляду або обмеження волі строком до трьох років. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на той самий строк.

