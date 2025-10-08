Анатолия Загороднего переизбрали Президентом Национальной академии наук Украины

Национальной академией наук Украины будет руководить академик Анатолий Загородний.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций сообщил, что академика Анатолия Загороднего переизбрали на должность Президента Национальной академии наук Украины.

В Комитете отметили, что это решение является признанием весомого вклада ученого в развитие украинской науки, его многолетнего труда и высокого авторитета среди отечественного и международного научного сообщества.

«Сегодня наука остается одним из краеугольных камней нашей устойчивости. Под руководством академика Загороднего НАН сосредотачивает усилия на приоритетных направлениях — исследованиях в сфере безопасности и обороны, противодействии дезинформации, поддержке ВСУ, развитии международного научного сотрудничества», — говорится в сообщении Комитета.

Справочно

Анатолий Загородний родился в поселке Великая Багачка Полтавской области. Учился в Харьковском университете и с тех пор работает в Институте теоретической физики НАН Украины.

Написал более 200 научных работ в области теоретической и математической физики, теории плазмы и статистической физики.

Разработал теории:

пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем;

последовательную кинетическую теорию запыленной плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы;

развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

