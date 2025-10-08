Практика судов
  1. В Украине

Анатолия Загороднего переизбрали Президентом Национальной академии наук Украины

19:26, 8 октября 2025
Национальной академией наук Украины будет руководить академик Анатолий Загородний.
Анатолия Загороднего переизбрали Президентом Национальной академии наук Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций сообщил, что академика Анатолия Загороднего переизбрали на должность Президента Национальной академии наук Украины.

В Комитете отметили, что это решение является признанием весомого вклада ученого в развитие украинской науки, его многолетнего труда и высокого авторитета среди отечественного и международного научного сообщества.

«Сегодня наука остается одним из краеугольных камней нашей устойчивости. Под руководством академика Загороднего НАН сосредотачивает усилия на приоритетных направлениях — исследованиях в сфере безопасности и обороны, противодействии дезинформации, поддержке ВСУ, развитии международного научного сотрудничества», — говорится в сообщении Комитета.

Справочно

Анатолий Загородний родился в поселке Великая Багачка Полтавской области. Учился в Харьковском университете и с тех пор работает в Институте теоретической физики НАН Украины.
Написал более 200 научных работ в области теоретической и математической физики, теории плазмы и статистической физики.

Разработал теории:

  • пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем;
  • последовательную кинетическую теорию запыленной плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы;
  • развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

назначение наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області