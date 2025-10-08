Анатолія Загороднього переобрали Президентом Національної академії наук України

Національною академією наук України керуватиме академік Анатолій Загородній.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій повідомив, що академіка Анатолія Загороднього переобрали на посаду Президента Національної академії наук України.

У Комітеті зазначили, що це рішення є визнанням вагомого внеску науковця у розвиток української науки, його багаторічної праці та високого авторитету серед вітчизняної й міжнародної наукової спільноти.

«Сьогодні наука залишається одним із наріжних каменів нашої стійкості. Під керівництвом академіка Загороднього НАН зосереджує зусилля на пріоритетних напрямах — дослідженнях у сфері безпеки та оборони, протидії дезінформації, підтримці ЗСУ, розвитку міжнародного наукового співробітництва», — йдеться у повідомленні Комітету.

Довідково

Анатолій Загородній народився у селищі Велика Багачка Полтавської області. Учився у Харківському університеті та відтоді працює в Інституті теоретичної фізики НАН України.

Написав понад 200 наукових праць у галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазмита статистичної фізики.

Розробив теорії:

просторово-обмежених плазмено-молекулярних систем;

послідовну кінетичну теорію запорошеної плазми і сформулював строгі мікроскопічні рівняння й ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми;

розвинув теорію гальмівного випромінювання у плазмено-молекулярних системах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.