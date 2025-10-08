Правительство утвердило план прохождения отопительного сезона — что предусматривается

Кабмин утвердил план прохождения зимы с антикризисными штабами и резервами оборудования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил План прохождения зимы, который определяет единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

План предусматривает:

защиту энергообъектов от возможных ударов;

создание резервов оборудования и материалов;

внедрение механизма быстрого реагирования.

Кроме того, во всех областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

«Это поможет скоординированно действовать для предотвращения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов», — отметила Свириденко.

Кроме того, правительство продлило действие фиксированных цен на газ для населения и бюджетных учреждений до марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.