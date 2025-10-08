Уряд затвердив план проходження опалювального сезону — що передбачається

Кабінет Міністрів схвалив План проходження зими, який визначає єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
План передбачає:
Крім того, в усіх областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам.
«Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», — зазначила Свириденко.
Крім того, уряд продовжив дію фіксованих цін на газ для населення та бюджетних установ до березня 2026 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.