Уряд затвердив план проходження опалювального сезону — що передбачається

Кабінет Міністрів схвалив План проходження зими, який визначає єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

План передбачає:

захист енергооб’єктів від можливих ударів;

створення резервів обладнання та матеріалів;

запровадження механізму швидкого реагування.

Крім того, в усіх областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам.

«Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», — зазначила Свириденко.

Крім того, уряд продовжив дію фіксованих цін на газ для населення та бюджетних установ до березня 2026 року.

