Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ буде до березня 2026 року – Свириденко

Уряд продовжив дію фіксованих цін на газ для населення та бюджетних установ до березня 2026 року.

Уряд працює над забезпеченням енергетичної стабільності в Україні цієї зими, попри нові виклики, пов’язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, головна мета — пройти опалювальний сезон ппри виклики і забезпечити громадянам світло, тепло та передбачувані тарифи.

Для цього ухвалено рішення продовжити дію спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2026 року, що гарантує фіксовану ціну:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Свириденко наголосила, що це рішення дозволить зберегти стабільні тарифи для українців протягом усього опалювального сезону.

