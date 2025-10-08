Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ буде до березня 2026 року – Свириденко

Уряд працює над забезпеченням енергетичної стабільності в Україні цієї зими, попри нові виклики, пов’язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, головна мета — пройти опалювальний сезон ппри виклики і забезпечити громадянам світло, тепло та передбачувані тарифи.
Для цього ухвалено рішення продовжити дію спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2026 року, що гарантує фіксовану ціну:
Свириденко наголосила, що це рішення дозволить зберегти стабільні тарифи для українців протягом усього опалювального сезону.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.