Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений будет действовать до марта 2026 года – Свириденко

Правительство продлило действие фиксированных цен на газ для населения и бюджетных учреждений до марта 2026 года.

Правительство работает над обеспечением энергетической стабильности в Украине этой зимой, несмотря на новые вызовы, связанные с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, главная цель — пройти отопительный сезон, несмотря на вызовы, и обеспечить граждан светом, теплом и предсказуемыми тарифами.

Для этого принято решение продлить действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2026 года, что гарантирует фиксированную цену:

для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Свириденко подчеркнула, что это решение позволит сохранить стабильные тарифы для украинцев на протяжении всего отопительного сезона.

