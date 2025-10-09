Практика судов
Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня, — Зеленский

10:38, 9 октября 2025
Владимир Зеленский назвал условие номинирования Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Зеленский заявил, что, если Трамп будет способствовать прекращению огня, Украина готова номинировать его на Нобелевскую премию мира.

При этом Зеленский считает, что Путин боится прекращения огня, "потому что с прекращения огня выйти снова в войну ему сложно".

"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам - да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент подчеркнул, что Киев рассчитывает на активную роль США в окончании войны и восстановлении мира в Европе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 8 октября в Верховной Раде на голосование был поставлен вопрос о включении в повестку дня проекта постановления 14088 об Обращении Верховной Рады Украины в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры Президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, предложение не набрало нужное количество голосов.

Напомним, что лауреата Нобелевской премии мира объявят уже 10 октября.

